In ricordo di Carla Marcelli a Calizzano la commedia "Tredici a tavola" con gli Zanni

Sarà dedicata alla memoria di Carla Marcelli, insegnante deceduta nel 2018, molto conosciuta in Val Bormida, la commedia di Marc Gilbert Sauvajon "Tredici a tavola" che sarà rappresentata il prossimo 10 settembre a Calizzano. Appuntamento per le ore 21 con lo spettacolo degli "Zanni". La regia è di Nino Manitto; interverranno l'attrice Fausta Odella e il professor Giannino Balbis.

Docente in materie letterarie all’Istituto comprensivo Luzzati, Carla Marcelli era apprezzata anche per il suo impegno come volontaria nella Croce Azzurra di Calizzano. La sua passione teatrale l'aveva portata a calcare diversi palcoscenici con successo.