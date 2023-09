Savona, alle scuole Astengo intervento di messa in sicurezza con ponteggi e puntelli

Le scuole Astengo di via Migliardi e Venè saranno sottoposte ad un intervento di messa in sicurezza tramite la sistemazione di ponteggiatura e rinforzi di una parte dell'edificio. L'incarico per la ponteggiatura e sistemazione di rinforzi è è stato affidato alla ditta Valdora ponteggi.

L'affidamento dei lavori rientra negli interventi di manutenzione straordinaria come spiega Palazzo Sisto, ai fini della conservazione degli immobili di proprietà Comunale di Savona, per garantirne la funzionalità e sicurezza.

Per le Astengo "è emersa la necessità di procedere ad una messa in sicurezza – spiega Palazzo Sisto- -tramite il montaggio di alcuni puntelli e ponteggiature - di una porzione dell'edificio propedeutica ad un intervento di consolidamento statico in corso di definizione".

"In tale edificio - prosegue il Comune - , già oggetto di una campagna di indagini finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e delle tipologie strutturali e ad una valutazione di idoneità statica che richiede un riesame ed un piano di prove integrative in relazione ad alcuni dissesti emersi di recente tramite alcune prove condotte da ditta specializzata, è risultato necessario il montaggio di alcuni rinforzi e ponteggiature finalizzate al ripristino di alcune zone di intonaco esterno e al monitoraggio costante della struttura".