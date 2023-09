Savona, i residenti di via Valcada chiedono di rinnovare il controllo di vicinato

Si terrà nei prossimi giorni l'incontro tra l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali ed alcuni residenti di via Valcada, nella zona della Conca Verde, l'incontro per rinnovare la collaborazione tra Comune e cittadini sul controllo di vicinato.

Il controllo di vicinato è stato attivato dalla precedente giunta e si basa sulla collaborazione tra cittadini e municipale per segnalare eventuali situazioni sospette e prevenire possibili furti ma anche atti di vandalismo o l'abbandono di rifiuti tramite una “sorveglianza attiva” .

Il tutto sulla base ad un protocollo che ha l'approvazione della Prefettura e ha interessato alcune zone cittadine come Nostra Signora del Monte o piazza del Popolo. Gli accordi però avevano una durata temporanea e vanno rinnovati. Fino ad ora soltanto i residenti di via Valcada-via Alla Strà hanno fatto questa richiesta al Comune.

“La settimana prossima ci incontreremo e ci confronteremo con i residenti della Conca Verde – dichiara l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali – fino ad ora sono stati gli unici a fare richiesta di rinnovare il protocollo sul controllo di vicinato che però ritengo sia da rivedere come formula”. Per gli altri gruppi rimangono attive le chat dei residenti e di contatto con la municipale anche se il protocollo è scaduto e di fatto non più operativo.

Il controllo di vicinato prevede che i residenti di un gruppo di vie, o di un quartiere, scelgano un referente al quale segnalare eventuali persone o situazioni sospette. Il referente dovrà filtrare le segnalazioni, in genere fatte tramite Whatsapp, e comunicarle alla municipale.

I cittadini devono organizzarsi tra vicini per sorvegliare l’area in cui vivono; segnalare le assenze prolungate da casa in modo che i vicini possano usare quelle precauzioni consigliate quando si è assenti, ma anche comunicare casi di degrado persone o movimenti sospetti ma, senza interferire con le azioni di municipale o forze dell’ordine.