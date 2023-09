Anziani e persone in difficoltà, a Savona aumentano le richieste di assistenza e pasti a domicilio

Sono sempre di più in città gli anziani in difficoltà economica che presentano richiesta d'aiuto ai servizi sociali, tanto che il Comune ha dovuto aumentare le ore dedicate ai pasti e assistenza a domicilio. Palazzo Sisto ha chiesto alla cooperativa che si era aggiudicato l'appalto, la Codess, di ampliare servizio di assistenza domiciliare e dei pasti a domicilio con 529 ore aggiuntive ( per un importo di 10.000 euro).

Il servizio riguarda le persone fragili e in particolare gli anziani che vivono da soli per i quali prepararsi da mangiare e fare la spesa possono essere delle attività molto complesse e in alcuni casi impossibili. Nella maggior parte dei casi, si tratta di famiglie mononucleo che non hanno figli, nipoti o parenti vicini o che si prendano cura degli anziani. Per molti di loro, poi si aggiunge la solitudine, legata alla difficoltà a muoversi e ad uscire di casa, che può anche sfociare in stati depressivi e quell'assistenza domicilio, anche se per poco tempo, è a volte l'unica possibilità di contatto con altre persone.

"C'è stato un incremento delle richieste – spiega l'assessore ai Servizi Sociali Riccardo Viaggi – purtroppo segno di situazioni sempre maggiori di difficoltà delle fasce deboli, come ha dimostrato anche il caso dell'incremento delle domande bando affitti. Stiamo cercando, con difficoltà e per quanto possibile, di dare risposte a queste fasce di popolazione più deboli che ci chiedono aiuto con un potyenziamento del servizio".