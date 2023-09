Rigassificatore, sull'impatto ambientale i tecnici rassicurano: "Nessun habitat di interesse comunitario coinvolto"

Nello specifico, il Comune di Savona, pur non rientrando in senso stretto nel progetto di Snam (​essendo esterno alla Conferenza di Servizi), fa parte dell'Autorità Portuale di riferimento ed è pertanto stato informato sugli aspetti relativi a tutela ambientale, sviluppo​ e sicurezza nel comprensorio.

Nuovo incontro tecnico, tra quelli organizzati dalla struttura commissariale su richiesta degli enti locali coinvolti, nel pomeriggio odierno nella sede​ regionale di via Fieschi sul ricollocamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo della costa di Vado Ligure e del relativo collegamento con la rete nazionale del gas naturale.

La riunione è servita per mettere al centro ed esporre le caratteristiche tecniche dell’intero progetto evidenziando, inoltre, gli aspetti legati alla sicurezza e ​all’impatto ambientale, sia del tratto a mare che di quello a terra.

"In particolare - spiega Regione Liguria nella nota a margine della riunione -, è stato reso noto che tutte le opere in progetto si realizzeranno al di fuori del Sito Rete Natura Fondali Noli-Bergeggi. Il tratto marino del progetto, così come il sistema di ancoraggio della FSRU, non​ ​c​oinvolge alcun habitat di interesse comunitario".

"Per quanto riguarda il tratto a terra - aggiungono invece - è stato evidenziato come il progetto non interferisca con i siti della Rete Natura 2000 e che la tecnica utilizzata sarà quella del microtunnel che consente di minimizzare ogni interferenza con l’ambiente sul quale insiste".

"Sono, inoltre, state ribadite le caratteristiche della nave rigassificatrice Golar Tundra dotata di una tecnologia sicura e all’avanguardia - si legge ancora nella nota - Nello specifico è stato approfondito il funzionamento del sistema di ancoraggio e della torretta di ormeggio che, in caso di condizioni meteo-marine avverse, può consentire alla Golar Tundra di sganciarsi e di manovrare nelle migliori condizioni possibili per reagire ad eventuali situazioni di emergenza".​