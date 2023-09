Politica |

Rigassificatore, il Consiglio comunale straordinario a Savona è fissato per il 14 settembre: non sarà aperto a soggetti esterni

Il pubblico potrà assistere dalla sala consiliare e vista la prevedibile affluenza, anche dalla Sala Rossa, oltre allo streaming

Il Consiglio comunale straordinario con al centro il rigassificatore si terrà giovedì 14 settembre alle ore 15.00. Il presidente Franco Lirosi ha firmato questa mattina la convocazione dopo che la decisione era stata presa martedì scorso nella conferenza dei capigruppo. La seduta sarà straordinaria ma non aperta a soggetti esterni e il pubblico potrà assistere dai consueti spazi in Sala Consiglio e, stante la prevedibile affluenza, anche dalla Sala Rossa, munita di apposito schermo. Come sempre, ci sara' la diretta streaming" dice Lirosi. Nel frattempo per martedì 12 è prevista la seconda commissione consiliare, convocata dal presidente Marco Lima, nella quale dovrebbe essere presenti alcuni tecnici che si occuperanno di illustrare il progetto. Questo pomeriggio il sindaco Marco Russo parteciperà ad un vertice a Genova nel palazzo della Regione con la struttura commissariale e i vertici di Snam e Rina.

Luciano Parodi

