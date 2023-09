Stati Generali dello Sport, in primo piano i valori sportivi e il futuro dei giovani

La provincia ha avuto il piacere di ospitare l’evento del CONI Savona “Stati Generali dello Sport”. Durante l'incontro si sono approfondite le dinamiche del settore sportivo savonese anche in relazione alla recente riforma dello sport.

"Ho partecipato agli Stati Generali e dato il mio contributo per quanto riguarda gli interventi che riusciamo a fare sulle scuole per oltre due milioni e mezzo.

Ho accettato con piacere la proposta del delegato CONI Pizzorno di coordinare insieme a lui un tavolo permanente di lavoro, per concertare tutti i comuni e le società sportive", commenta il presidente della Provincia Olivieri.

"L’obiettivo è fare anzitutto una valutazione della situazione impiantistica per programmare un piano complessivo degli interventi necessari a poterci confrontare con Regione e Ministeri presenti a Roma, ed individuare le possibili strade operative facendo valere l'importanza dei risultati sportivi di tutta evidenza locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali che lo sport Savonese a tutti i livelli giovanili e senior raggiunge sistematicamente tutti gli anni", conclude Olivieri.