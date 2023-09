Calizzano, aggredito da uno sciame di calabroni: un uomo ricoverato in codice giallo

E' stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per ricevere le adeguate cure mediche un uomo di circa una quarantina d'anni che, intorno alle 15.20 odierne, è stato aggredito da uno sciame di calabroni in località Caragnetta, nel Comune di Calizzano.

Sul posto sono intervenuti i militi dell'assistenza sanitaria che, una volta prestate le primissime cure del caso, hanno atteso l'intervento dell'elisoccorso Grifo1 per velocizzare il trasporto della vittima al nosocomio savonese evitando il peggio.