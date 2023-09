Lutto a Cengio per la scomparsa della professoressa Claudia Pella, aveva insegnato alle scuole medie

Cengio piange la professoressa Claudia Pella, mancata all'ospedale San Paolo di Savona. Aveva 71 anni. In pensione da qualche anno, era molto conosciuta in paese per aver insegnato lingue presso le scuole medie.

I funerali si terranno sabato 9 settembre, alle ore 15, nella chiesa di San Nicolao a Rocchetta di Cengio. Il rosario invece, stasera, venerdì 8 settembre, alle ore 20.30 nella suddetta parrocchia.

Era la sorella di Mariella, insegnante di inglese al liceo Calasanzio di Carcare, mancata nel febbraio 2022.