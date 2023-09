Albenga, torna Ottobre De André: musica, solidarietà e sogni in tre appuntamenti (FOTO e VIDEO)

Ad Albenga l'autunno inizia ancora una volta con l'abbraccio a Fabrizio De André. Gli instancabili Fieui di Caruggi, confortati da un pubblico fedele, sempre numerosissimo e partecipe, ripropongono il loro particolare tributo al grande Faber con una serie di eventi e di ospiti da fare invidia a grandi città e a produzioni di alto livello.

Il tutto, per di più, a scopo benefico a sostegno della Comunità di don Gallo, l'indimenticato prete di strada che dedicò la sua vita agli ultimi. Si comincia sabato 30 settembre alle 16,30 con la grande festa di Piazzetta De André. Non inganni il nome dell'evento. Non si svolgerà nella nuova piazza Fabrizio De André sul lungomare di Albenga, ma nei vicoli e nelle piazze del centro storico.

Sei gruppi musicali per tutto il pomeriggio, in contemporanea, trasformeranno la città vecchia ingauna nella Genova di Faber: il Duo Sciapò, Sara e Sergio artisti di strada, Nando Rizzo e i suoi percussionisti, Le quattro chitarre di Genova, la torinese Folaghe band, Giorgio Schiavo in trio da Parma e i I Van Pei Bosky.

Seguirà domenica 15 ottobre al Teatro Ambra l'attesissimo Gran Concerto per don Gallo che verrà aperto da Niné Ingiulla, un avvocato... innamorato di De André.

Quindi due artisti che hanno scritto la storia della musica italiana: Carlo Marrale, fondatore dei Matia Bazar e Silvia Mezzanotte, cantante di fama internazionale nonché per un lungo periodo voce proprio dei Matia Bazar.

Infine il vulcanico Drupi, con tutta la sua band: canzoni immortali e una energia straordinaria. Da “Sereno è” a “Regalami un sorriso”, da “Sambariò” a “Era bella davvero”.

Sicuramente il pubblico dell'Ambra saprà accogliere questi successi con i suoi calorosi applausi. Infine sabato 21 ottobre, sempre al Teatro Ambra e sempre alle 17,00, il gran finale con Trafficanti di sogni.

Verrà ricostruita sul palco la mitica cantina dei Fieui di Caruggi dove Antonio Ricci, padrone di casa, e Dori Ghezzi, madrina della manifestazione, accoglieranno, insieme a Franco Fasano e Mauro Vero, tanti amici vecchi e nuovi.

Arriveranno Enrico Beruschi, direttamente da “Drive in” e la cantautrice romana Amara, che ha scritto, tra le tante sue composizioni, anche alcune tra le più belle canzoni di Fiorella Mannoia.

Tornerà Andrea Filippi, dopo il successo per il suo intervento improvvisato all'inaugurazione di Piazza Fabrizio De André lo scorso anno.

Per i più giovani Max Longhi e Giorgio Vanni e l'affascinante mondo delle sigle televisive, in particolare dei cartoni animati: Pokémon, Dragon Ball, Bim Bum Bam... e ci sarà pure il supereroe Mattia Villardita, che, in veste di Uomo Ragno, cerca di regalare momenti di serenità ai piccoli pazienti degli ospedali.

Infine, ciliegina sulla torta, ha assicurato la propria presenza Gigliola Cinquetti che da Roma porterà sul palco dell'Ambra non soltanto i suoi ricordi, ma la sua simpatia e una voce ancora straordinaria. Davvero tanti trafficanti di sogni. E probabilmente non è tutto: con i Fieui di Caruggi c'è sempre da aspettarsi qualche sorpresa... inclusa qualche "fiondata"!

La manifestazione è organizzata con il patrocinio della Fondazione De André con il supporto e la collaborazione del comune di Albenga.

Note su alcuni dei protagonisti di Ottobre de Andre’ - Il ragionier Enrico Beruschi, classe 1941, direttore commerciale alla Galbusera, negli anni '70 passa al mondo dello spettacolo come cabarettista e dopo la partecipazione a vari programmi televisivi (La sberla, Non stop, La smorfia) si afferma definitivamente tra i protagonisti di Drive In di Antonio Ricci, con (tra gli altri) Lori Del Santo ed Ezio Greggio. Presentatore, regista, attore di cinema e di teatro ha fatto spesso coppia con Margherita Fumero, diventata per tutti la “moglie” di Beruschi.

Amara (Erika Mineo) è una affermata cantautrice. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo, ottenendo il quarto posto tra le Nuove Proposte. Dopo vari successi di critica e di pubblico torna nel 2017 come ospite a Sanremo dove il brano Che tu sia benedetta, da lei scritto e interpretato da Fiorella Mannoia, ottiene il secondo posto e vince il Premio come miglior testo. Scrive per Ornella Vanoni, per Emma e ancora per la Mannoia un nuovo successo: Il peso del coraggio. Nel 2023 un lungo tour con Simone Cristicchi dedicato a Franco Battiato.

Giorgio Vanni è noto principalmente per essere la voce delle sigle dei cartoni animati che dagli anni '90 in poi hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di molti. In collaborazione con Max Longhi scrive (e porta al successo), tra le altre, Pòkemon, Dragon Ball, Evviva Bim Bum Bam, Superman. E ancora moltissime canzoni per Cristina D'Avena, per Miguel Bosè, per Laura Pausini, Mietta, Cristiano De André.

Andrea Filippi, clarinettista classico, è un giovane musicista veneto che con i suoi due progetti musicali ( i Notturni e il Duo De André) e la sua chitarra porta in concerto in tutta Italia Fabrizio De André, registrando sempre il tutto esaurito e un grande riscontro di pubblico. Le canzoni di Faber per le nuove generazioni.

Mattia Villardita, non ancora trentenne, lavora a Vado ligure nell'ambito portuale. Ma quando si infila il costume e indossa la maschera di Spiderman diventa il supereroe che incanta i bambini di tutto il mondo. E da bravo supereroe dedica il suo tempo libero al prossimo, in particolare ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali, regalando loro un sorriso e un momento di gioia.

Gigliola Cinquetti. La sua carriera inizia a soli 15 anni, con brani che hanno un successo intenazionale, incisi in otto lingue e venduti in milioni di copie. Ha vinto il festival di Sanremo due volte, nel 1964 con Non ho l’età, con cui si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest e nel 1966, con Dio come ti amo. Nel 1985 tornò a Sanremo con Chiamalo amore e si classificò terza, mentre nel 1989 si presentò con Ciao ma il risultato non brillante la spinse verso altri interessi: giornalismo, conduzione televisiva, libri. Nel 2022 è stata invitata come ospite d'onore alla 66° edizione dell'Eurovision Song Contest. Un grande personaggio, una grande donna.