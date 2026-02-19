Savona e Mariupol, spettacolo-documentario sulla guerra in Ucraina tra cinema e teatro alle Officine Solimano

"Savona – Mariupol: Guerra in Europa", lo spettacolo documentario, si svolgerà il 20 febbraio a Savona presso Officine Solimano. L’evento è organizzato da Officine Solimano in collaborazione con il Comune di Savona e l’Associazione Pokrova ODV.

"Durante i bombardamenti della città di Mariupol – dichiara l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – il cinema intitolato a Savona è stato luogo di rifugio per molte persone. Venire a conoscenza di questo, oltre a generare profonda commozione, ha suscitato in noi tutti un sentimento di vicinanza, quella stessa vicinanza che la Città ha dimostrato nell’accogliere chi, fuggendo dagli orrori di quella guerra, ha cercato rifugio proprio nella nostra città. Ringrazio Mimmo Lombezzi, Andrii Shabliuk e le Officine Solimano per questo intenso e necessario momento di riflessione che, attraverso l’arte visiva e teatrale, ci stimola a non dimenticare".

Dal 1980 Savona ha stretto un legame di gemellaggio con la città martire di Mariupol, oggi rasa al suolo dall’aggressione russa.

Dai Giardini Mariupol in piazza del Popolo al cinema Savona in viale Budivel’nykiv, ancora una volta si rinsalda il legame che unisce queste due città di mare, unite dai valori della democrazia e dell’integrazione europea. La cittadinanza e il Comune di Savona hanno accolto a braccia aperte i profughi ucraini.

Lo spettacolo “Savona – Mariupol: Guerra in Europa” è dedicato alla memoria degli eventi di Mariupol e alla testimonianza artistica sulla guerra in Ucraina. La serata unirà cinema e teatro in un unico progetto culturale, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e creare uno spazio di riflessione condivisa.

Venerdì 20 febbraio 2026 – Savona-Mariupol: la guerra in Europa

Ore 18:00 – Nuovofilmstudio

2000 Meters to Andriivka

Documentario girato da Mstyslav Chernov, giornalista ucraino vincitore dell’Oscar con il film 20 Days in Mariupol, e dal collega Alex Babenko (Associated Press).

Ore 20:30 – Teatro dei Cattivi Maestri

Mariupol Drama

Uno spettacolo teatrale basato su storie vere di attori che hanno vissuto l’assedio e il bombardamento del teatro nella città di Mariupol, nel marzo 2022.

I due eventi saranno presentati dal giornalista Mimmo Lombezzi.