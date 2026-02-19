 / Finalese

Finalese | 19 febbraio 2026, 11:27

Finale, il febbraio delle "Guide all'ascolto" si chiude sulle note de "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi

Domenica 22 febbraio, in Sala Gallesio, saranno i Maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini a condurre il pomeriggio con l'ausilio di filmati e registrazioni storiche

Una rappresentazione teatrale de &quot;Il Trovatore&quot; (foto Marcello Orselli)

L'ultima domenica di febbraio a Finale Ligure si veste di grande opera. Nell'ambito della rassegna "Guida all'Ascolto", l'Accademia Musicale del Finale propone un approfondimento dedicato a "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi. L'appuntamento è per domenica 22 febbraio, dalle ore 16:00, in Sala Gallesio, trasformando il pomeriggio domenicale in un viaggio in una delle più celebri opere del melodramma italiano.

A condurre il pubblico tra le trame e le armonie di questo capolavoro saranno i Maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini. Grazie all'ausilio di filmati e registrazioni storiche, i relatori offriranno una guida dettagliata all'opera che debuttò trionfalmente nel gennaio 1853. 

Caposaldo della cosiddetta "trilogia popolare" verdiana, "Il Trovatore" continua a incantare per la potenza del suo dramma in quattro parti e per quelle arie immortali che sono diventate pilastri della cultura musicale mondiale.

Come consuetudine per gli incontri della "Guida all'Ascolto", l'ingresso alla conferenza sarà libero e gratuito.

Redazione

