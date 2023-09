Finale, il doppio senso in via XXV Aprile porta via i parcheggi: preoccupati i residenti

Non porteranno con sé solo il disagio degli automobilisti di dover allungare il proprio tragitto tra Borgo e Marina i lavori che dal prossimo 25 settembre riguarderanno via Brunenghi, chiusa per circa un mese nel suo tratto terminale a mare.

Per garantire la viabilità tra l'entroterra e la costa di Finale la scelta non poteva che ricadere, quasi naturalmente, sul doppio senso in via XXV Aprile. Ma proprio questa scelta porterà a un ulteriore inevitabile perdita: quella dei parcheggi nella stretta via, utilizzati per lo più dai residenti in autunno. E proprio dai residenti arriva la preoccupazione, con una semplice domanda: "Dove potremmo parcheggiare?".

La zona infatti nelle vicinanze non offre molte alternative in tal senso: "Abbiamo una via piena di posteggi, per lo più di persone che devono utilizzare il mezzo per andare a lavorare, ed è una preoccupazione che si aggiunge a quella relativa all'aumento del traffico in una via così stretta - ci spiegano - La nostra semplice richiesta è che il Comune ci possa venire incontro, magari facendosi intermediario per far aprire almeno ai residenti il posteggio privato alle spalle delle scuole elementari".

Una richiesta presa in considerazione dall'Amministrazione comunale, in questi giorni in contatto coi proprietari del parcheggio "La Villetta" per cercare di giungere a un accordo: "Stiamo parlando da qualche settimana coi proprietari che ha a disposizione diversi posti auto e da tempo stiamo parlando per vedere in che modo la proprietà possa concedere questo parcheggio - spiega il vicesindaco Andrea Guzzi - E' un argomento che stiamo portando avanti da diverso tempo e chissà che col cantiere in corso non possa avere un'accelerazione".