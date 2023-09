Savona, la Fortezza del Priamar si trasforma nel Magic Castel per un weekend

All'interno del complesso monumentale del Priamar di Savona sarà possibile vivere e imparare la magia con Harry Potter, Mercoledì Addams e molti altri personaggi legati da un filo conduttore: la magia, per strizzare l'occhio alla fantasia e lasciare a bocca aperta visitatori di tutte le età.

"Con questa iniziativa - spiegano l'assessore agli eventi Elisa Di Padova e l'Assessore alla Cultura Nicoletta Negro - si conclude un'estate ricca di eventi e di iniziative che ha coinvolto moltissimi luoghi. La grande risposta della città ci ha spinto a prolungare ancora di qualche settimana l'intrattenimento per divertirci ancora insieme nel goderci la città”.

I due Assessori spiegano che quella del 16 e 17 settembre sarà “un'iniziativa che unisce bambini e ragazzi di tutte le età e le loro famiglie. Si tratta di un'ulteriore sperimentazione per vivere la nostra meravigliosa Fortezza del Priamar in maniera interattiva e giocosa, come già avvenuto in altre occasioni".

A organizzare è l'Associazione Musica e Magia in collaborazione con Crazy Event a cui il Comune di Savona ha concesso l'utilizzo della Fortezza del Priamar.

IL PROGRAMMA

Sul palco tantissimi spettacoli di magia e balli come il ballo del Ceppo o il ballo di Mercoledì Addams.

Le arti Magiche di Mago Gentile - il mago della TV - e del Magic Team Liguria. Ci saranno inoltre quiz, giochi e balli di gruppo. Il sabato sono previsti balli fino a mezzanotte.

Gli spettacoli in programma sul palco principale:

La Gufiera

Spettacoli di Magia sul palco

Animazione e Baby Dance

Il ballo di Mercoledì Addams

Musica giochi e divertimento

Foto Selfie con i personaggi presenti

Inoltre, a disposizione, ma a numero limitato, a pagamento con i dollari magici che si potranno cambiare all'ingresso, tanti laboratori da scegliere:

La scuola di Violoncello

La scuola di Scherma

La scuola di Scacchi

Laboratorio di Pozioni

Laboratorio di Trasfigurazioni

Laboratorio di Incantesimi

Laboratorio di Divinazione

Laboratorio di Erbologia

Laboratorio di Cura delle Creature Magiche

Partite nel campo da Quiddich

L'Escape Room

I laboratori, le scuole e le partite di Quiddich sono programmati secondo slot di orari che devono essere prenotati al momento dell'arrivo.

Verrà consegnato un attestato di partecipazione alle varie lezioni. Chi concluderà tutte le lezioni riceverà la bacchetta magica.

Gli orari:

Sabato 16 dalle 15:00 alle 00:00

Domenica 17 dalle 10:00 alle 19:00

Per informazioni, biglietti e prenotazioni 347.4414318 - 349.8352753

https://experienze.it/prodotto/16-17-09-23-magic-castle-fortezza-del-priamar-savona/