Savona |

"Sicurezza energetica per chi?", il 15 settembre a Savona un incontro sul rigassificatore con l'associazione ReCommon

Appuntamento alle 21, alla Società di mutuo soccorso Fornaci giardino Serenella

Un'altra chiamata importante per i savonesi che intendono informarsi su tutti i risvolti dell'affare rigassificatore a Savona-Vado. ReCommon, l'associazione attiva da anni contro il potere delle multinazionali e dei gruppi finanziari, attraverso coraggiose campagne e inchieste sui temi ambientali e climatici, sarà a Savona venerdì 15 settembre per presentare il suo lavoro "Sicurezza energetica per chi?" A questo proposito ReCommon afferma: “Un business che in Italia trova i suoi sponsor principali in Snam e Intesa Sanpaolo, i cui impatti si vedono a Piombino e si vedranno a Ravenna e in Liguria nei prossimi anni. Questa sembra l’occasione migliore per parlare, in un territorio minacciato da un nuovo impianto di stoccaggio e rigassificazione in mare, della sua dimensione sistemica, di come dalle dinamiche macro si arriva a quelle del singolo progetto e degli impatti che ci potrebbero essere a livello sociale, economico e climatico”. A seguire ci sarà un intervento di Uniti per la Salute ODV con aggiornamenti su procedure e osservazioni al progetto FRSU di Vado Ligure. Presente Gabriella Branca, assessora all’Educazione alla cittadinanza attiva del Comune di Savona, con un suo intervento. L'appuntamento è quindi per venerdì 15 settembre alle 21, alla Società di mutuo soccorso Fornaci giardino Serenella, in corso Vittorio Veneto 73 rosso



La serata è presentata dagli amministratori del gruppo Facebook, "Fermiamo il Mostro del gas a Savona".

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.