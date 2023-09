Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, iniziative in tutte le Asl liguri

La Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, World Patient Safety Day 6, che si celebra il 17 settembre, quest’anno è stata dedicata al coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza.

“Si tratta di una giornata di grande rilevanza – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per cui in tutti i territori della Regione, insieme alle Asl e agli ospedali liguri, sono state organizzate iniziative per sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione. Il coinvolgimento di pazienti, famiglie e associazioni è uno dei temi principali per rendere l'assistenza sanitaria più sicura e promuovere la cultura della sicurezza, i corretti comportamenti e la prevenzione dei rischi”.

“Siamo impegnati su questo fronte – aggiunge Filippo Ansaldi, Direttore Generale di Alisa – in tutti gli ambiti della sistema sanitario: abbiamo attivato percorsi che aggiorniamo e miglioriamo continuamente con i DIAR, i dipartimenti interaziendali regionali, che hanno proprio il compito di garantire il massimo delle performance, ma soprattutto quello della sicurezza delle cure e quella dei pazienti”.

In linea con questo percorso riportiamo di seguito le iniziative organizzate in Liguria:

FONTANA PIAZZA DE FERRARI

Nella giornata del 17 settembre 2023 la fontana di Piazza De Ferrari a Genova sarà illuminata di arancione che è il colore che in tutta Italia viene utilizzato ogni anno per celebrare la giornata nazionale della sicurezza dei pazienti.

ASL 1

Nell'ambito della giornata dedicata alla Sicurezza delle Cure, Asl1 organizza per il 3 ottobre 2023 un corso di formazione, presso l'Aula magna di Asl1 a Bussana, riservato al personale dell'azienda, relativo all'integrazione delle attività di gestione del contenzioso, del reclamo e del rischio clinico. Lo scopo del corso ha l'intenzione di fornire elementi conoscitivi del ruolo della medicina legale nel processo di gestione del sinistro ed evidenziando il ruolo dei professionisti nella redazione delle relazioni interne rilasciate in occasione dell'istruttoria del caso. Ma anche fornire elementi per migliorare la cultura dell'importanza della registrazione, segnalazione e raccolta di dati/relazione degli eventi che possano determinare una ipotetica richiesta danni, fornire elementi per migliorare la comunicazione tra operatori e utenti al fine di ridurre le ipotesi di contenzioso ed infine analizzare lo stato dei sinistri avvenuti nel biennio 2021-2023.

ASL 2

Per la giornata del 17 settembre è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione podistica savonese una camminata non competitiva e tante attività in Piazza Pertini con la presenza di numerose Associazioni e realtà operative sul territorio. La partecipazione alla camminata è gratuita. La partenza è prevista alle ore 10.00 in Piazza Pertini e seguirà un percorso che toccherà alcune dei principali monumenti e panorami caratteristici della nostra città: Piazza eroe dei due mondi; la Fortezza del Priamar, la Torre Leon Pancaldo; il Convento di San Giacomo; Piazza Marconi e Piazza Sisto IV. Il ritorno sarà in Piazza Pertini. Verranno inoltre allestiti postazioni e stand dove gli operatori sanitari di ASL 2 saranno a disposizione per informazioni sulle attività e i servizi, consigli sui corretti stili di vita. Sempre in Piazza sono previste brevi esibizioni da parte di alcune associazioni e realtà sociali e sportive attive sul territorio:

ASL 3

Venerdì 15 settembre dalle 8 alle 13 gli operatori delle cure domiciliari, geriatra Asl3 e Associazioni di volontariato del Comitato Misto Consultivo sono a disposizione per informazioni sull'attivazione dei percorsi a domicilio e sul tema del sostegno a caregiver e famiglie con due infopoint al Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena). Saranno presenti: dalle ore 8.00 alle 9.00 gli operatori della Confederazione “Centri Liguri per la Tutela dei diritti del Malato” M. Chighine Odv e l’associazione Ligure Parkinson; dalle ore 9 alle ore 10 Associazione Alzheimer Liguria e Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva; dalle ore 10 alle ore 11 Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici (A.L.Fa.P.P) e Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (AS.LI.DIA); dalle ore 11 alle ore 12 Ente volontariato ospedaliero Anspi Liguria (Evoal) e Consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità del Comune e Città metropolitana di Genova; dalle ore 12 alle ore 13 Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (Aned) e Associazione Volontari Ospedalieri (AVO Genova Odv)

ASL 4

Nella mattina di oggi, giovedì 14 settembre, una coppia di professionisti si è recata nelle Strutture per osservare alcuni aspetti del percorso seguito dai pazienti chirurgici, intervistando alcuni di loro, come raccomandato dall’ente di accreditamento Accreditation Canada e dall’ente certificatore Rina per favorire l’analisi dei processi aziendali. Gli obiettivi del Safety Walk Round, che Asl 4 svolge dal 2019 quattro volte l’anno, sono identificare le situazioni di rischio e vulnerabilità del sistema, individuare e adottare misure correttive per aumentare la sicurezza e monitorare le implementazioni introdotte, incrementare la cultura della sicurezza di tutti gli Operatori.

ASL 5

È stato organizzato un ciclo di incontri dal titolo “Costruiamo insieme la nostra salute. Conoscere per compiere scelte consapevoli e sicure” che partirà in autunno e proseguirà fino a maggio 2023. Gli incontri vedranno il coinvolgimento delle scuole. Sarà inoltre presentata la carta della qualità e della sicurezza delle cure, promossa da Fiaso e Cittadinanzattiva, declinata da Asl5. Sarà inoltre illuminato di arancione il Palazzo Civico della spezia dal 17 al 24 settembre 2023.

OSPEDALE GALLIERA

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente 2023, l’E.O. Ospedali Galliera ha organizzato un incontro del Comitato misto consultivo dell’Ente, che si terrà il 20 settembre alle ore 14.30 presso l’Aula Meneghini (ingresso Via Volta 6). Interverranno Rita Lionetto, Coordinatrice U.G.R. e Marco Briganti, Responsabile infermieristico del Rischio Clinico. Seguiranno gli interventi delle Associazioni.

OSPEDALE EVANGELICO DI VOLTRI

È stata programmata una attività di sensibilizzazione da parte degli Operatori sanitari, in argomento prevenzione cadute, indirizzata ai pazienti ed ai familiari, al fine di informare sull’importanza della prevenzione del fenomeno caduta, con indicazioni utili su cosa si può fare per ridurne il rischio in Ospedale, concetto estensibile anche al di fuori, al domicilio dell’Utente, in considerazione della possibilità di prevenirle nelle maggior parte dei casi. A tal fine, OEI anche attraverso la predisposizione di brochure e locandine in affissione, avrà cura di informare e sensibilizzare, con alcune indicazioni di utilità e di semplice apprendimento.