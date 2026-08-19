Calizzano, il medico di base Capetti resta per un altro anno: nuovo incarico dopo la scadenza

Il dottor Federico Capetti lascia formalmente il suo attuale incarico di medico di medicina generale a Calizzano il prossimo 16 settembre, ma resterà a disposizione dei pazienti per un altro anno. ATS Liguria ha infatti conferito un nuovo incarico a tempo determinato per garantire la continuità dell'assistenza primaria nel Comune della Val Bormida, dove permane una carenza di medici di base.

La situazione era emersa proprio in vista della scadenza dell'incarico attualmente ricoperto da Capetti. Il Distretto delle Bormide ha segnalato all'ATS la necessità di trovare un medico che potesse continuare ad assicurare l'assistenza alla popolazione residente, considerato che sul territorio permane una carenza di assistenza primaria.

L'Azienda ha quindi attivato la procedura prevista per individuare un professionista disponibile, consultando le graduatorie aziendali per l'assistenza primaria. La ricerca ha portato nuovamente al nome di Capetti, che è inserito nell'elenco aggiuntivo di settore della graduatoria aziendale valida per il 2026 e che, il 7 agosto, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare il nuovo incarico a Calizzano.

Di fatto, quindi, non ci sarà un cambio, o peggio la mancanza di un di medico: terminato l'attuale incarico, Capetti potrà proseguire la propria attività grazie al nuovo contratto. L'incarico avrà una durata di dodici mesi, ma potrà terminare prima nel caso in cui venga individuato e inserito il medico titolare con incarico a tempo indeterminato.

La soluzione consente così di assicurare continuità al servizio in attesa di una copertura stabile della carenza di medici di medicina generale.

Il provvedimento sottolinea comunque una situazione ancora aperta a Calizzano come in altri piccoli comuni del territorio di Asl, cioè la carenza di medici di medicina generale. Il problema, per Calizzano, non è stato definitivamente risolto, ma per il momento i pazienti potranno continuare a fare ancora riferimento al dottor Capetti, che resterà in servizio con un nuovo incarico temporaneo.