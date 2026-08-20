La Link Campus University apre a Pietra Ligure: da settembre Medicina e Chirurgia al Santa Corona

Dopo il sopralluogo effettuato nei primi giorni di luglio, è arrivata l'ufficialità: a partire da settembre la Link Campus University, università privata con sede a Roma, aprirà a Pietra Ligure per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Le attività didattiche si svolgeranno nell'immobile denominato "Scuola Infermieri", all'interno dell'ospedale Santa Corona, e in altre tre aree del presidio.

È datato 11 agosto il bando per l'ammissione al corso di laurea magistrale, attivato in convenzione con la Regione Liguria e con Asl 2 e Asl 1. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il 15 settembre, mentre il test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è stato fissato per il 22 settembre.

I posti disponibili sono complessivamente 55, di cui 10 riservati ai candidati residenti all'estero. Sono inoltre in corso le procedure di selezione, attraverso concorso pubblico come previsto per l'università pubblica, per l'individuazione del personale docente e amministrativo.

L'arrivo della Link Campus nel Savonese non è tuttavia passato senza suscitare polemiche. Al centro del dibattito c'è anche la decisione di chiudere, nell'agosto 2025, il corso di laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Genova, che aveva sede proprio all'interno dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Una chiusura che aveva provocato forti proteste da parte del territorio e degli studenti e che oggi, con l'arrivo di un nuovo corso universitario in ambito sanitario nello stesso presidio, torna inevitabilmente a far discutere.