Cairo, nuova caserma per i carabinieri: l'ex palazzetto dello sport come possibile soluzione

Una nuova caserma per i carabinieri: prende quota l'ipotesi dell'ex palazzetto dello sport.

L'Arma, manifestando l'esigenza di disporre di una sede più moderna per ospitare il Comando di Compagnia e il nucleo Forestale, in sostituzione di quella attuale, ha proposto la ristrutturazione dell'edificio situato in corso XXV Aprile.

Una soluzione gradita all'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Paolo Lambertini che si è detta disponibile a percorrere tale idea, mediante la deliberazione di un atto di indirizzo.

La struttura in questione, parte del patrimonio del comune cairese, potrebbe rappresentate una sistemazione adeguata per consentire ai militari di eseguire al meglio le proprie operazioni.