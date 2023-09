Attualità |

Cgil, Anpi e Arci contro il sindaco di Cairo: "Si trincera dietro i regolamenti, convochi un'assemblea pubblica sul rigassificatore"

"Invece di criticare a sproposito, dovrebbe dare occasione ai cittadini di discutere su questo argomento"

"Il sindaco di Cairo Montenotte deve studiare, informarsi e partecipare. Le nostre organizzazioni rappresentano in provincia di Savona migliaia di iscritti, nonché milioni di persone nel paese. Non sono emanazione di nessuno, ma baluardi di democrazia e libertà. Si accorgerebbe di tutto ciò se solo studiasse la storia recente dell'Italia". La Cgil, l'Anpi e l'Arci attaccano il primo cittadino Paolo Lambertini. "Sul rigassificatore abbiamo chiesto un coinvolgimento del territorio, una discussione di merito e si sono posti tutta una serie di interrogativi, sia di metodo che di merito. Caro sindaco Lambertini, la risposta più chiara l’hanno data i 16 mila cittadini che domenica scorsa hanno manifestato e tanti altri che in queste settimane, grazie ad amministratori, associazioni e comitati responsabili, stanno partecipando a numerose iniziative pubbliche". "Invece di criticare a sproposito, il primo cittadino dovrebbe convocare un'assemblea pubblica per discutere con i cittadini cairesi e dare modo a loro di discuterli, invece di trincerarsi dietro i regolamenti", concludono.

Comunicato stampa

