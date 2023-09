Cisl Savona, perplessità e riserve sul rigassificatore. Pesce: "Va riavviata una discussione con diverse premesse"

Innanzitutto chiarire ogni possibile dubbio "sulla reale utilità dell’opera per il Paese, per il territorio e per il tessuto economico locale" e risolvere eventuali criticità tecniche affrontando "punto per punto e con ordine logico le varie componenti del problema". Dopodiché "definire un metodo di confronto utile per condividere informazioni e proposte di miglioramento" per riavviare una discussione più oggettiva e diversa da quella attuale.

Dopo un periodo di riflessione sul tema e "dopo aver tempestivamente contestato il metodo con il quale è stato presentato il progetto che ha, di fatto, compromesso, sin da subito, una valutazione oggettiva e scevra da posizioni pregiudiziali", è il responsabile dell'area territoriale provinciale savonese e imperiese, Simone Pesce, a esprimere la posizione della Cisl sul riposizionamento della Golar Tundra e dell'intero impianto di rigassificazione nella nostra provincia.

Una posizione che evidenzia come sul rigassificatore vi siano "perplessità e riserve" in primo luogo sulla sua strategicità: "Occorre confutare ogni ragionevole dubbio sulla reale utilità dell’opera per il Paese, per il territorio (nazionale, regionale e locale), per il tessuto produttivo e per le famiglie in attesa di individuare soluzioni di approvvigionamento energetico alternative, realmente praticabili ed altrettanto performanti - dice Pesce - È evidente che su questa questione di fondo, come del resto sulla scelta di Vado Ligure come sede del posizionamento dell’impianto a seguito dello spostamento da Piombino, persistano nella comunità locale forti dubbi e che, addirittura, aleggino sospetti di interessi politici ed economici di tipo speculativo".

Dubbi da fugare poi, secondo il responsabile locale Cisl, sulla scelta della posizione (2,9km dalla costa savonese e 4km da quella vadese) e altre questioni sostanzialmente tecniche sull'impatto ambientale e di sicurezza: "Le perplessità più significative riguardano, però, il progetto esecutivo rispetto alla distanza di installazione dalla costa, all’impatto ambientale, alla sicurezza, alle interferenze con gli attuali traffici marittimi (di merci e persone) e con gli insediamenti produttivi a terra già esistenti, alla scelta delle aree di passaggio delle tubazioni e di installazione delle opere a terra che andrebbero ad impattare sul salvaguardia della biodiversità e sulla vocazione agricola di alcune porzioni di territorio".

Il discorso compensazioni o premialità per i territori ospitanti per Cisl "appare alquanto prematuro se prima non si prova a recuperare un rapporto trasparente e costruttivo con la rappresentanza politica, istituzionale ed associativa del territorio che permetta un confronto libero da pregiudizi e strumentalizzazioni".

"Occorre affrontare punto per punto e con ordine logico le varie componenti del problema - sottolinea nella sua nota Pesce - e definire un metodo di confronto utile a condividere informazioni e proposte di miglioramento che favoriscano una maggiore convergenza ovvero una eventuale accettazione consapevole dell’operazione nell’ambito dell’iter procedurale ed autorizzativo che si sta comunque avviando. Lo scontro mediatico del botta e risposta senza una metodologia chiara - precisa - rischia di allontanare sempre di più le posizioni e, comunque finisca la vicenda, lacerare irrimediabilmente i rapporti con il territorio".

Territorio nel quale qualcuno ha evocato una possibile dissonanza con l'aspetto turistico in particolare: "La Cisl evidenzia l’importanza di contemplare, nell’ambito della programmazione degli interventi infrastrutturali e di insediamento produttivo, la salvaguardia del modello di sviluppo multi vocazionale che, con fatica e tenacia, il territorio sta cercando di traguardare superando gli effetti delle pesanti crisi che nel corso degli ultimi decenni lo hanno coinvolto" si legge nella nota.