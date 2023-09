Condomini di via Milano a Savona, Arte puntualizza: "Il piano interrato è interdetto e inaccessibile per i continui atti vandalici"

"Per quanto riguarda l’immobile sito in Savona, via Milano 11-13, siamo a precisare che il piano interrato, interdetto ed inaccessibile da tempo anche in conseguenza dei continui atti vandalici che hanno di fatto reso l’area inutilizzabile (da ultimo un incendio cagionato da soggetti terzi), rappresenta un’area di modeste dimensioni adibita a magazzini e non a box per lo stallo di autoveicoli".

A dirlo è Arte Savona che ha voluto precisare alcune aspetti legati all'attuale situazione dell'area sotterranea e l'androne dei due condomini del quartiere di Villapiana.

"Allo stato, nonostante divieti e griglie di sbarramento che dovrebbero impedire l’accesso al piano fondi, l’Azienda si ritrova ad affrontare la problematica relativa all’abbandono di masserizie, rifiuti di ogni tipologia e suppellettili e, periodicamente, è costretta a far eseguire da ditta specializzata onerosi interventi di sgomberi e pulizie" dice l'amministratore unico di Arte Alessandro Revello.

"Arte Savona, anche in questi giorni, si è attivata per reperire una ditta qualificata alla quale affidare un nuovo intervento straordinario di pulizia e sanificazione del piano fondi e del cortile e per sollecitare la ditta affidataria del servizio di pulizia periodico - continua Revello - Con riferimento alla situazione delle cantine, l’Ente interviene con sistematicità sia per lo sgombero sia per i ripristini degli impianti elettrici con la sostituzione delle plafoniere e dei relativi dispositivi che, purtroppo, sono oggetto di furti ed atti vandalici".

"Arte Savona, consapevole dell’importanza dei servizi da rendere all’utenza, confida nella massima collaborazione di tutti, condizione necessaria per assicurare un adeguato livello igienico sanitario e per garantire la fruibilità degli spazi comuni" conclude Alessandro Revello.