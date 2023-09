Tovo, si sblocca la situazione dell'ex Caffè in Piazza: obiettivo riapertura per l'estate 2024

"Grazie alla tenacia e alla caparbietà del nostro Ufficio tecnico comunale che ha lottato contro il tempo e la burocrazia, oggi abbiamo consegnato all'impresa Genesio di Finale Ligure i lavori di riassetto funzionale, abbattimento barriere architettoniche e di efficientamento energetico dell'ex Caffè in Piazza (ex Abilene, ex Circolo Autonomo Comunale, ex Dopolavoro ENAL), in modo poter riaprire il bar per la stagione estiva 2024".

A darne notizia è il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo.

"Le sale del primo piano saranno destinate alle associazioni culturali, ricreative e sportive che operano sul territorio. I campetti invece fanno parte di un altro progetto per il quale sarà richiesto apposito finanziamento" aggiunge il primo cittadino.

"I lavori interesseranno tutto l’immobile e sono stati finanziati per 50 mila euro dal PNRR e 130 mila euro da fondi comunali - conclude Oddo - I bandi per i locali (bar e associazioni) saranno indicativamente resi pubblici ad inizio 2024".