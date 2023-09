Murialdo, viene punto da un calabrone: al San Paolo con l’elisoccorso

Si è sentito male in seguito a una puntura di un calabrone ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso: è accaduto a un uomo in Valbormida, a Murialdo.

Il sessantenne è stato punto dall’insetto in Borgata Isola Grande e subito dopo, intorno alle 15.30, è stato lanciato l’allarme.

Sono giunti sul posto i sanitari, a bordo dell’automedica, i militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Verde di Murialdo e l’elisoccorso Grifo, decollato da Villanova d’Albenga, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.