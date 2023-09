Politica |

+Cairo organizza un incontro sul rigassificatore: il 26 settembre nei locali della Soms

Inizio alle ore 20.30. Saranno presenti l'ingegnere ambientale Marco Stevanin e il sindaco di Spotorno Marco Fiorini

Il gruppo di opposizione +Cairo organizza un incontro pubblico sul rigassificatore. L'appuntamento è fissato per martedì 26 settembre, alle ore 20.30, nella sala conferenze della Soms di Cairo Montenotte. Durante la serata si parlerà dell'installazione della nave rigassificatrice al largo di Vado Ligure, nonché degli impianti previsti in Val Bormida, con una particolare attenzione rivolta al territorio cairese. All'incontro prenderanno parte l'ingegnere ambientale Marco Stevanin e il sindaco di Spotorno Marco Fiorini. "Anche Cairo si meritava il suo incontro pubblico. Ce lo meritavamo tutti. Perché come ogni argomento serio che in un modo o nell’altro invade le nostre vite, ha bisogno di valutazione, descrizione, studio e approfondimento. Le persone contano. La Valbormida deve contare", spiegano dal gruppo di opposizione.

Redazione

