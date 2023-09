Messaggi Whatsapp che invitano ad aprire allegati o effettuare transazioni, il comune di Vado: "Raccomandiamo massima attenzione"

"Raccomandiamo di prestare la massima attenzione, diffidando dalle comunicazioni non attese inviate con messaggi WhatsApp da mittenti apparentemente conosciuti e legittimi (anche istituzionali, come il Comune di Vado Ligure) che invitano ad aprire allegati o effettuare transazioni economiche".

Questa la comunicazione che giunge dal municipio vadese a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini.

"Il Comune di Vado Ligure non utilizza WhatsApp come mezzo di comunicazione istituzionale per richiedere versamenti di somme di denaro" puntualizzano.