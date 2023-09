Gestione dei rifiuti e discariche sostenibili: anche La Filippa di Cairo a "Sardinia 2023"

Dal 9 al 13 ottobre 2023 si svolgerà in Sardegna, a Santa Margherita di Pula vicino a Cagliari, la XIX edizione di "International Symposium on Waste Management and Sustainable Landfilling": un evento scientifico di caratura internazionale sul tema della gestione dei rifiuti e sulle discariche sostenibili che rappresenta l'appuntamento di riferimento per tutta la comunità scientifica attiva nel settore.