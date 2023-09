Continua la querelle degli adesivi a Finalborgo: ripulito il cartellone di Porta Reale

Detersivi, spugnette, olio di gomito e soprattutto tanto tanto amore e rispetto per il proprio Borgo. E così, dalla sera di venerdì 15 alla mattina di sabato 16 settembre è sparita quella decina di adesivi che erano stati apposti sul cartello all'ingresso del rione di Finale, che ricorda essere questo come uno dei "Borghi più belli d'Italia", apparsi nei giorni scorsi dopo una prima pulizia.

Quella che sta diventando una sorta di querelle vede quindi un nuovo paragrafo, scritto da alcuni ignoti volontari. E decisamente molto apprezzato dai residenti stessi.

Tanto che qualche altro concittadino di questi volontari lancia una proposta: "Può essere da monito per tutti, per prendere coscienza del fatto che il territorio lo si può curare intervenendo in prima persona. E chissà, visto che sono molti i luoghi tappezzati da adesivi, che questo gesto non possa essere volano per altri interventi simili...".