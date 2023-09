Vado, incidente in via Ciocchi: donna al San Paolo in codice giallo (FOTO)

Incidente nella Valle di Vado nel pomeriggio: la vittima, una donna di 30 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

L’allarme per il sinistro occorso in via Ciocchi è stato lanciato intorno alle 16.20 e immediatamente si è mobilitata la macchina del pronto intervento. Sul posto i militi della Croce Rossa di Quiliano e i sanitari del 118, giunti a bordo dell’automedica.

Secondo quanto riferito, la donna, che viaggiava in sella a uno scooter, ha riportato traumi al polso e a una gamba.