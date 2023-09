Albenga: il 22 settembre la presentazione di "Uniti oltre l’Oceano", progetto interculturale con le scuole

"Uniti oltre l’Oceano” domani mattina (22 settembre), nell’ambito delle iniziative del Festival della gentilezza, sarà presentato il frutto di un progetto, portato avanti durante lo scorso anno scolastico 2022/23, con i ragazzi (dalla 5° elementare alla 2° Liceo) di diverse scuole del territorio (Scuole di via degli Orti, Liceo G.Bruno, Redemptoris Mater).

“Durante l’anno scolastico – spiega Giuliano Basso Presidente CLMC – Marino Muratore, scrittore di libri per ragazzi e operatore culturale a Genova, ha incontrato i ragazzi di 6 diverse classi proponendo, in base alle diverse età degli studenti, lavori e momenti di riflessione sui temi dell’integrazione tra culture differenti. Da questo lavoro è nato un libro con tutti i racconti scritti dai ragazzi e una mostra con i loro disegni che sarà visitabile per due giorni (venerdì 22 e sabato 23 settembre) al terzo piano di Palazzo Oddo. La nostra società è sempre più multiculturale ed è importante parlare, anche a scuola, di queste tematiche comprendendo anche il punto di vista dei ragazzi”.