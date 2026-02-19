"Albenga in Musica": oltre 150 bambini tra suoni, ritmi e creatività

Mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00, i laboratori del Liceo Giordano Bruno di Albenga hanno ospitato il progetto ‘Albenga in Musica’, organizzato dai docenti del Dipartimento Musicale del Liceo: le prof.sse Addario, Bacchiarello, Frumento (coordinatrice di Dipartimento), Micale e il prof. Brocchini.

L’evento ha coinvolto oltre 150 alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria degli istituti del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti al linguaggio musicale attraverso un approccio creativo e inclusivo. Le attività si sono articolate in un percorso a gruppi coordinato dai docenti e supportato dagli studenti del Liceo Musicale in qualità di tutor.

L'offerta formativa ha previsto quattro laboratori specifici: "Immagini in suono": un’attività dedicata all’interazione tra stimoli visivi e produzione acustica, finalizzata a tradurre suggestioni grafiche in sequenze sonore; "Pad and play - Chrome music lab - Musical song map": un laboratorio tecnologico incentrato sull’utilizzo di piattaforme digitali e software per l'esplorazione della composizione e della mappatura melodica; "Pronti, nota, via!": un percorso propedeutico volto a introdurre i primi elementi della notazione e della teoria musicale attraverso un approccio interattivo e pratico; "Clap clap party": una sessione di body percussion dedicata allo sviluppo del senso del ritmo e della coordinazione motoria collettiva.

Il progetto "Albenga in Musica" si conferma così uno spazio di crescita e benessere, inteso non solo come approfondimento di una disciplina, ma come esperienza di relazione e scoperta personale per i più giovani.

Il Dipartimento Musicale del Liceo "Giordano Bruno" ringrazia le maestre e le direzioni didattiche degli istituti comprensivi IC Albenga 1, IC Albenga 2 e IC Loano-Boissano per la collaborazione e l’adesione.

I professori e gli studenti impegnati nel progetto danno appuntamento al prossimo anno scolastico per una nuova edizione.