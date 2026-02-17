Ceriale, l’astrofisico Paolo Ferri racconta la missione Rosetta e la caccia alle comete

Giovedì 19 febbraio, alle ore 16.30, presso la sala polivalente F. Fizzotti di Ceriale, si terrà l’incontro con l’astrofisico Paolo Ferri dal ciclo “A caccia di comete”.

Questa volta Parole in Movimento si lancia nello spazio profondo e si posa sul nucleo di una cometa. Non si tratta di un’avventura tratta da un libro di Jules Verne o dalla fantasia di un adolescente, ma della realtà di un istituto scientifico europeo, grazie all’opera di un astrofisico italiano ospitato nella rassegna Parole in Movimento, organizzata da Pro Loco in collaborazione con UniTre Ingauna, sezione di Ceriale.

Sotto la guida di Paolo Ferri, astrofisico, progettista e direttore della “Missione Rosetta” – un progetto ambizioso, arditissimo e felicemente riuscito, condotto per conto di ESA, l’Agenzia Spaziale Europea – il pubblico seguirà passo passo la missione che ha portato una sonda a posarsi sul nucleo di una cometa: l’incredibile impresa di uno scienziato italiano.

Paolo Ferri, fisico teorico, ha lavorato per oltre 37 anni al centro di controllo dell’Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt, in Germania, vivendo direttamente gran parte della storia dell’esplorazione spaziale europea. È stato responsabile delle operazioni di volo di numerose missioni scientifiche, tra cui Cluster, direttore di volo di Venus Express, capo progetto del segmento di terra di BepiColombo e Solar Orbiter. Dal 2006 al 2013 ha guidato le operazioni di missione delle sonde solari e planetarie, e dal 2013 al 2020 quelle di tutte le missioni spaziali robotiche dell’ESA. Il suo progetto più lungo e ambizioso è stata la “Missione Rosetta”, un’avventura durata vent’anni, raccontata nel suo primo libro Il cacciatore di comete (Laterza, 2020).

È membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica e della British Interplanetary Society. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui, nel 2015, il primo italiano inserito nella Hall of Fame della Federazione Internazionale di Astronautica, e nel 2020 l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oggi tiene lezioni pubbliche, scrive libri e articoli divulgativi e collabora con industria e università europee nel campo della scienza e della tecnologia spaziale.

“Per la nostra Ceriale è un autentico onore ospitare una personalità scientifica di questo calibro – spiegano dalla pro loco che organizza l’evento –. Un appuntamento da non perdere. Ringraziamo, come sempre, l’amministrazione per il sostegno e l’ospitalità e il personale della sala per la costante disponibilità. Seguirà buffet offerto da Il Forno di Nonna Pina”.