Alassio, l'omaggio dell'Associazione Bagni Marini al gruppo comunale dei volontari

Nella giornata di mercoledì 20 settembre, presso la sede della locale Protezione Civile, si è svolta la consegna al Comune di Alassio di una motosega a batteria donata dall'Associazione Bagni Marini in segno di riconoscenza per l'impegno profuso dal gruppo comunale dei volontari, coordinati da Cesare Caviglia, in occasione degli interventi che si sono resi necessari a seguito delle diverse mareggiate che hanno colpito il litorale alassino.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Affari Giuridici, Protezione Civile e Politiche Sociali del Comune di Alassio Franca Giannotta, del Comandante della Polizia Locale Francesco Parrella, del Presidente dell'Associazione Bagni Marini Emanuele Schivo e di una rappresentanza del gruppo comunale dei volontari.

“E' davvero encomiabile – ha dichiarato l'Assessore Franca Giannotta - il contributo che il gruppo comunale dei volontari offre costantemente per la sicurezza e il benessere della nostra comunità e della nostra città, e che si è concretizzato in maniera esemplare anche nel corso della più recente allerta metereologica. A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale desidero quindi esprimere il più sentito ringraziamento ai nostri volontari, con l'augurio che grazie agli interventi strutturali realizzati e in corso di realizzazione possano essere sempre minori le criticità e i danni causati da questi fenomeni metereologici purtroppo frequenti. Un ringraziamento ugualmente sentito va all'Associazione Bagni Marini, per l'utile strumento donato oggi e anche per aver sottolineato con questo gesto il valore dell'impegno dei nostri volontari e, allo stesso tempo, il valore della collaborazione tra le Associazioni che animano la nostra meravigliosa città”.