Celle, fissata la data delle elezioni nella Croce Rosa: i candidati nel consiglio e nel collegio

Domenica 8 ottobre dalle 8 alle 19 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo e il collegio probiviri della Croce Rosa di Celle Ligure.

Dopo le dimissioni dello scorso 23 giugno del consiglio direttivo a seguito delle discussioni interne sul regolamento con la direzione dei servizi, è stata convocata la data per le elezioni ed è stato pubblicato l'elenco dei candidati della pubblica assistenza cellese.

Lista dei candidati nel Consiglio Direttivo:

Elsa Arecco, Alessandro Ciambella, Alberto Damonte, Lorenzo Dessi, Simone Faccio, Chiara Frungillo, Giulia Giacobbi, Irma Lenzi, Christian Moscatelli, Luigina Monticelli, Daniele Pesce, Angela Petralia, Jessica Rebagliati, Linda Serra, Roberto Valle, Alberto Vigna.

Lista dei candidati al Collegio Probiviri:

Claudio Borghi, Basilio Cipollini, Flavio Minati, Sergio Gallo, Nicola Longo, Andrea Moretti, Marco Repetto.

"Ricordiamo che i membri che formano il Consiglio Direttivo sono sette e restano in carica 3 anni. Le preferenze esprimibili per detta lista devono essere in numero da due a cinque - viene specificato dalla commissione elettorale - I membri che formano i Collegi dei Probiviri sono tre e restano in carica tre anni: le preferenze esprimibili per ciascuna di queste liste non possono essere più di due".