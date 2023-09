Attualità |

Rigassificatore, il Comune di Savona affida l'incarico ad un legale

La decisione è stata presa con lo scopo di tutelare gli interessi dell'ente e del proprio territorio. Scelto l'avvocato che difende anche il Comune di Quiliano

Il Comune di Savona ha affidato l'incarico ad un legale per il progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da quella del comune capoluogo all'altezza della foce del Letimbro. La decisione è stata presa con lo scopo di tutelare gli interessi dell'ente e del proprio territorio ed è stato scelto l'avvocato Francesco Dalpiaz di Torino che già assiste il Comune di Quiliano nelle controversie sulla progettazione. Lo scorso 12 settembre l'amministrazione comunale aveva ritenuto opportuno chiedere di essere formalmente invitato a partecipare all'iter di conferenza dei servizi e di sospendere il procedimento per poter produrre le proprie determinazioni e le eventuali richieste di integrazioni documentali. Ad oggi però non sarebbe pervenuto al Comune alcun riscontro. "Il territorio del Comune di Savona subisce importanti ricadute dirette e indirette e pertanto non può essere escluso dall'iter per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 46 del decreto legge n 159 del 0/10/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n° 222/2007; in particolare la collocazione del terminale FSRU “Golar Tundra” è previsto nell'area Charli a 4 Km dalla costa del Comune di Vado Ligure ma soprattutto a 2,8 Km dalla foce del Letimbro, nel Comune di Savona. Le spiagge savonesi e in particolare la porzione delle Fornaci, insignita da diversi anni dalla Bandiera Blu, insistono su un'area a forte vocazione turistica sulla quale sono stati destinati importanti investimenti economici e altri sono previsti nell'immediato futuro - viene spiegato nella determina dirigenziale - Il Comune di Savona ha inoltre recentemente rinnovato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 3-8-2023, l'adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos che si pone come finalità la salvaguardia della presenza dei mammiferi marini e dei loro habitat, proteggendoli dagli impatti negativi diretti e indiretti delle attività umane. Il territorio comunale subisce, inoltre, un significativo impatto sanitario dal progetto in questione". "Il Consiglio Comunale nella seduta del 14-9-2023 di cui alla Deliberazione n° 1 in pari data, ha espresso all'unanimità la contrarietà al progetto impegnando il Sindaco a compiere ogni azione politico-amministrativa utile al fine di sostenere le esigenze del territorio. Il Comune di Savona, per le ragioni sopra evidenziate, ritiene opportuno avvalersi di un legale esperto e specializzato in materia" concludono.

Luciano Parodi

