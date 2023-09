Tutte migliori offerte di telefonia mobile attivabili a Savona

Sono tanti i motivi per i quali si può valutare una nuova tariffa di telefonia mobile: si può voler risparmiare rispetto a un’offerta attivata in precedenza, si vogliono avere più giga a un costo minore o una SIM da poter usare anche per navigare all’estero o nella propria seconda casa.

Chi vive a Savona e provincia può prendere in considerazione sia le tariffe tradizionali sia le tariffe 5G: la città può infatti contare su una buona copertura dell’ultima arrivata tra le tecnologie di navigazione. Per farsi un’idea di tutte le offerte di telefonia mobile e per poter individuare le più convenienti si può usare il comparatore di SOStariffe.it: servizio gratuito, consente di fare un confronto tra le tariffe di più operatori e aiuta a scegliere ciò che fa al proprio caso.

Quali caratteristiche hanno le migliori offerte di telefonia

Le tariffe di telefonia mobile migliori possono avere caratteristiche diverse a seconda del cliente tipo che stiamo considerando. Chi naviga su internet molto poco e fa soprattutto chiamate troverà perfetta una tariffa a basso costo con minuti di conversazione illimitati e traffico dati a consumo, ad esempio, mentre chi naviga spesso avrà bisogno di tanti giga, da poter usare in casa e fuori.

Proprio capire quali sono le esigenze che l’offerta di telefonia dovrebbe soddisfare è il primo passo da compiere per fare la scelta giusta.

I parametri principali da considerare sono essenzialmente quattro:

Il livello di copertura garantito dai singoli operatori;

garantito dai singoli operatori; La quantità di minuti di cui si ha bisogno;

di cui si ha bisogno; La quantità di giga mensili che si prevede di consumare;

mensili che si prevede di consumare; La necessità di navigare anche all’estero oppure no.

Quella relativa alla copertura di rete è la prima considerazione da fare. A Savona il segnale 5G copre gran parte del territorio cittadino e i principali centri della provincia. Ciò vuol dire che le persone che vivono o lavorano a Savona possono beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalle offerte di telefonia mobile 5G, come una maggiore velocità di navigazione e un segnale voce e dati più stabile.

Oltre alla copertura, è bene valutare la quantità di minuti e di giga di cui si ha bisogno. Indicativamente, se si utilizza internet da mobile soprattutto fuori casa le tariffe che offrono fino a 50 GB al mese possono essere sufficienti. Se invece si fa affidamento a internet mobile per navigare sia in casa sia fuori è preferibile orientarsi verso le offerte che includono tra i 100 e i 200 GB al mese. Le tariffe di telefonia che offrono un pacchetto dati da 200 o da 300 GB al mese, invece, sono la soluzione migliore per chi usa la rete internet mobile in alternativa alla linea fissa e condivide la connessione tra più dispositivi.

Per quanto riguarda i minuti di conversazione, bisogna notare che la maggior parte delle offerte di telefonia degli operatori di rete e di quelli virtuali offrono minuti illimitati a fronte del pagamento di un canone mensile fisso. Sono poche le tariffe che prevedono una tariffazione a consumo, con scatto alla risposta e il pagamento di un costo variabile a seconda della durata delle telefonate.

Infine, è molto utile capire se si ha intenzione di usare la SIM anche per navigare all’estero. Ogni offerta mobile include un numero minimo di giga da poter usare in UE senza costi aggiuntivi. Prima di attivare un’offerta, dunque, è consigliabile verificare questa informazione e valutare se il pacchetto dati è sufficiente o meno per rispondere alle proprie esigenze.

Cosa valutare per riuscire a scegliere la tariffa di telefonia mobile giusta

Chi vive a Savona e ha intenzione di attivare una nuova offerta di telefonia mobile dovrebbe, per prima cosa, controllare in dettaglio la copertura garantita dai singoli operatori di rete. A questo scopo, si possono usare le mappe interattive che gli operatori forniscono nel loro sito internet e che dettagliano la copertura delle reti 5G, 4G, 3G e 2G.

Una volta completato questo controllo preliminare, ci si può concentrare sui contenuti dei singoli piani tariffari. Chi vuole ridurre al minimo i costi da sostenere per la telefonia mobile può considerare le offerte degli operatori virtuali. Queste tariffe hanno in genere un canone mensile inferiore rispetto a quello degli operatori di rete e un buon livello di contenuti.

Le principali differenze che emergono dal confronto tra le tariffe degli operatori di rete e quelli virtuali riguardano la velocità di navigazione massima raggiungibile e la disponibilità di servizi extra.

Per riuscire a trovare le migliori offerte di telefonia mobile a Savona si può usare il comparatore di SOStariffe.it. Inserendo i parametri di consumo desiderati si può avere una panoramica delle tariffe che soddisfano i requisiti e scegliere, di conseguenza, quella che si preferisce.