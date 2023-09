Savona, la Croce Bianca avvia una raccolta fondi per aiutare il Marocco colpito dal terremoto

Una raccolta fondi per aiutare la popolazione marocchina colpita da un terribile terremoto, questa l’ultima iniziativa promossa dalla P.A Croce Bianca di Savona.

“Sempre dalla parte di chi ha bisogno” sono le parole con cui la storica associazione savonese ha lanciato questa raccolta fondi sui propri canali ufficiali.

La Croce Bianca ha attivato un conto dedicato alla raccolta fondi per acquistare materiale utile a supportare le popolazioni colpite da questa catastrofe naturale, basta un versamento all’Iban (IT97A0538710610000047333183) inserendo come causale “Emergenza Marocco”.

“Appena abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte della comunità marocchina savonese non ci abbiamo pensato un secondo, il nostro impegno per aiutare chi ha bisogno non ha confini. Le notizie che arrivano dal Marocco sono molto preoccupanti, la difficoltà a raggiungere alcune zone del paese e la mancanza di materiale di protezione civile ci hanno spinto a dare il nostro sostegno e siamo sicuri che come sempre non mancherà quello dei savonesi" il commento del Presidente della Pubblica Assistenza Giovanni Carlevarino.