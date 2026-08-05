Musica tra classica e jazz: il Duo Brillance in concerto nella chiesa di Sant'Andrea di Savona

Un viaggio musicale che attraversa epoche, stili e linguaggi, mettendo in dialogo il sassofono e il pianoforte. È quello proposto dal Duo Brillance, protagonista del concerto in programma sabato 8 agosto alle 21 nella chiesa di Sant'Andrea, in piazza dei Consoli a Savona.

Il duo, formato dai musicisti genovesi Davide Nari al sassofono e Federico Gerini al pianoforte, presenterà un repertorio che unisce la scrittura classica al jazz e alle sonorità contemporanee, valorizzando la versatilità dei due strumenti.

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso che spazia dalle suggestioni della New York immaginata da Roberto Molinelli alle atmosfere di Andy Scott, passando per le pagine jazzistiche di Ramon Ricker e la brillante scrittura di Richard Rodney Bennett, fino ai celebri preludi di George Gershwin. A completare la serata sarà una rarità dell'Ottocento firmata da Ermanno Picchi, tra le prime composizioni storiche dedicate all'organico formato da sassofono e pianoforte.

Nato nel 2014 al Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova e successivamente perfezionatosi a Piacenza, il Duo Brillance ha conquistato numerosi primi premi in concorsi internazionali, affermandosi per un repertorio che intreccia musica classica contemporanea, jazz e improvvisazione, con frequenti prime esecuzioni di compositori internazionali.

Davide Nari, classe 1991, svolge un'intensa attività concertistica tra Europa, Stati Uniti e Asia, collaborando con istituzioni come il Teatro Carlo Felice di Genova, l'Orchestra Haydn di Bolzano e il Teatro Regio di Torino, senza trascurare importanti esperienze nel panorama jazzistico. Federico Gerini, pianista e improvvisatore, affianca alla formazione classica una continua ricerca nei linguaggi del jazz, dell'elettronica e della musica d'avanguardia, testimoniata anche dalla sua produzione discografica.

L'appuntamento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.