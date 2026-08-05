Vado, proseguono i lavori di demolizione dell'ex scuola Peterlin: abbattuta la palestra

Proseguono i lavori di demolizione dell'ex storica scuola "Peterlin" di XXV Aprile.

Dopo le operazioni di cantierizzazione scattate lo scorso 22 giugno, la fase di "strip out" cioè la rimozione controllata di materiali, impianti e componenti dell’edificio, sono scattati nei giorni scorsi gli interventi di abbattimento del retro scolastico e da oggi della palestra che ha ospitato negli anni generazioni di vadesi. Con il fine interventi di smantellamento che dovrebbe verificarsi entro fine agosto.

Intanto sono nella fase conclusiva i lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Peterlin” in via Sabazia. Un intervento finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha destinato all’opera quasi 5 milioni di euro, integrati da ulteriori risorse comunali messe a disposizione per garantire la completa realizzazione dell’intervento.



L'obiettivo del Comune è concludere entro l’estate e consentire l’inizio dell'anno scolastico nella nuova sede.



Contestualmente alla demolizione della vecchia struttura, verrà liberata l’area destinata ad accogliere il futuro Polo della Cultura, attualmente in fase di progettazione, che costituirà un ulteriore tassello del percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici della città.