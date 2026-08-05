Savona, la danza sportiva diventa inclusiva: debutta la prima rassegna all'Isola della Gioventù

Si svolgerà sabato 8 agosto a Savona la prima edizione della “Rassegna di Danza Sportiva Inclusiva”, il nuovo progetto promosso dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali.

L’iniziativa porta la firma del Presidente regionale Alessandro D’Asaro e del Segretario esterno e Responsabile nazionale del settore paralimpico Michelangelo Buonarrivo, con l’obiettivo di creare un evento capace di unire sport, inclusione e partecipazione in un contesto aperto alla cittadinanza.

“Quest’anno abbiamo voluto ideare un nuovo progetto, dando vita a un evento che si allontana dal classico contesto in cui solitamente si svolge la danza sportiva. I ballerini si esibiranno insieme, condividendo la pista senza distinzioni, in un vero esempio di integrazione, collaborazione e inclusione attraverso il linguaggio universale della danza sportiva, consentendo al pubblico di vivere da vicino l’emozione delle esibizioni e di conoscere i valori che caratterizzano la disciplina.” - ha dichiarato il Presidente regionale Alessandro D’Asaro.

Il programma della serata prevede alle ore 20.00 una sfilata degli atleti partecipanti con inizio da Piazza Eroe dei Due Mondi fino al Ponte Sospeso Giancarlo Ruffino e, a seguire, alle ore 21.00 le esibizioni di danza sportiva inclusiva presso l’Anfiteatro Isola della Gioventù.

La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Savona, dal CONI Comitato Regionale Liguria e dal CIP Liguria, confermando l’importanza istituzionale del nuovo progetto sportivo come veicolo di aggregazione sociale, culturale e di inclusione.