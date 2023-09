Pallare: la LNDC inaugura "Happy Dog", un'area per il gioco dei cani

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione Val Bormida, inaugura il campo "Happy Dog", un'area riservata ai soci dove portare il proprio pelosetto.

Il taglio del nastro si terrà domani, sabato 23 settembre, alle ore 17 a Pallare. I volontari valbormidesi hanno pulito e recintato un terreno in località Mallarini: "L'idea alla base di questo progetto è quella di avere uno spazio per organizzare eventi e passeggiate, fornendo ai soci, per una questione meramente assicurativa, la possibilità di far sgambare il proprio cane in sicurezza, oppure, in caso di emergenza, lasciarlo in asilo per qualche ora".

"Abbiamo inserito delle piante aromatiche per riprodurre un percorso sensoriale e optato di utilizzare del materiale di riciclo per la realizzazione di fioriere, panche e tavoli. Stiamo pensando anche di allestire una postazione bookcrossing fuori dal recinto".

Un progetto in costante evoluzione, finanziato interamente dell'associazione: "Innanzitutto ringraziamo tutti coloro che ci sostengono. Abbiamo tante idee in testa, come ad esempio, quella di coinvolgere le scuole in qualche iniziativa".