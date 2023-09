Savona, arrivati i basoli mancanti per via Astengo. Nei prossimi giorni via ai lavori

I lavori per la posa dei basoli in via Astengo, nella parte asfaltata, dovevano iniziare alcuni giorni fa ma il maltempo lo ha impedito. L'apertura dei cantieri slitta così ai prossimi giorni quando ci saranno condizioni meteo migliori. Nel frattempo i basoli sono stati accatastati nella via chiusa al traffico. La fine dell'intervento è prevista a fine mese, ma anche in questo caso dipenderà dal tempo e dalle piogge.

“L'area è pronta per i lavori ma con la pioggia non si possono fare – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – Questo intervento ci permetterà di completare la pavimentazione in basoli come programmato”.

Il ritrovamento dei basoli in via Astengo risale a due anni fa, con l'avvio dei lavori di posa della fibra ottica. Scarificando l’asfalto era riemersa la pavimentazione che nel periodo ottocentesco caratterizzavano alcune vie principali della città.

I lavori erano stati bloccati, la via transennata e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio aveva posto l’area sotto tutela. I lavori erano ripartiti nell’ottobre del 2022 e l’avanzamento dei lavori si era scoperto che non tutta la via era pavimentata con i basoli. La ditta incaricata dei lavori aveva poi acquistato dei nuovi basoli approvati approvati dalla Soprintendenza.