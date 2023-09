Cengio, incendio in un appartamento di via Val Bormida: Vigili del Fuoco in azione

Vigili del Fuoco in azione a Cengio, in via Val Bormida, per un incendio divampato all'interno di un appartamento.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.00, immediata la mobilitazione da parte dei soccorsi. Presenti sul posto anche i carabinieri che, per agevolare le operazioni di spegnimento, hanno dovuto chiudere al traffico la Sp 339.

Da chiarire le cause che hanno sprigionato le fiamme all'interno dell'abitazione, in quel momento vuota. Non si registrano dunque persone ferite o intossicate.