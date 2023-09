"Canta che ti passa", per i 30 anni del Coro Monte Greppino di Celle una maratona canora nel centro storico

Tutto per pronto per "Canta che ti passa" la maratona canora nel centro storico di Celle ligure che si svolgerà domani, 23 settembre per il 30esimo anno di fondazione del Coro Monte Greppino con la presenza dei cori Acqua Ciara Monferrina Acqui, Sulle note del lago Osiglia, Alta Val Bormida Carcare, Corale Polifonica Cellese Celle Ligure, Monte Greppino Celle Ligure.

Programma:

Inizio ore 15:00 sul Molo Crocetta con un canto a cori riuniti (inno di Mameli), dopo di che i cori si dividono per le vie con i seguenti orari:

ore 15.40 concerto del coro Acqua ciara inizio via consolazione scalinata convento

ore 15:50 concerto della Corale polifonica Cellese in via il giardino incastrato, di fronte pescheria Nello

ore 16:00 concerto della coro sulle note del lago in piazzetta basso

ore16:10 concerto del coro Alta val Bormida fine via Aicardi

ore 16:20 concerto del coro Monte Greppino inizio via consolazione scalinata convento

ore 16:30 concerto del coro Acqua ciara in Via il giardino incastrato di fronte pescheria Nello

ore 16:40 concerto della Corale polifonica Cellese in piazzetta basso

ore 16:50 concerto della coro Sulle note del lago fine via Aicardi

ore 17:00 concerto del coro Alta val Bormida inizio via consolazione scalinata convento

ore 17:10 concerto del coro Monte Greppino in via il giardino incastrato di fronte pescheria

ore 17:20 concerto del coro Acqua ciara in piazzetta Basso

ore 17:30 concerto della Corale polifonica Cellese Fine via Aicardi

ore 17:40 concerto coro Sulle Note del lago inizio via consolazione scalinata convento

ore 17:50 concerto coro Alta val Bormida in via il giardino incastrato di fronte pescheria Nello

ore 18:00 concerto coro Monte Greppino in piazzetta Basso

ore 18:40 chiusura della manifestazione con un canto a cori riuniti ( Signore delle cime) sul Molo Crocetta