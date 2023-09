Stella, una fiaccolata per ricordare il Presidente Sandro Pertini a 127 anni dalla nascita (FOTO)

"Questa sera ho avuto l’onore di partecipare per la prima volta come Sindaco di Stella alla fiaccolata in ricordo del nostro Presidente Sandro Pertini - ha detto il sindaco Andrea Castellini - È sempre un onore indossare la fascia tricolore nel ricordo del nostro cittadino più illustre conosciuto e amato da tutti gli italiani.Grazie all’Associazione Sandro Pertini per tutto ciò che fa in ricordo del Presidente, alle associazioni che sono venute e hanno lavorato per la manifestazione;