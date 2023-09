Albenga, aggredisce l’ex compagno e la sorella di quest’ultimo con un coccio di vetro: 54enne arrestata dai carabinieri

Convintasi che la fine della loro relazione era da addebitare alla sorella dell’ex compagno, la 54enne era anche arrivata ad aspettarla all’uscita del lavoro, minacciandola con un coltello se non avesse convito suo fratello a tornare insieme a lei.

Come se non bastasse, inoltre, l’indagata aveva l’abitudine di appostarsi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla vittima per parlargli e cercare di riallacciare il rapporto, oltre a cercarlo ripetutamente con telefonate e messaggi per molestarlo e umiliarlo con le peggiori offese.