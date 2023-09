Altare, fissato l'atteso Consiglio comunale sull'ex Savam

Aree ex Savam di Altare: su richiesta dell'opposizione è stato fissato il Consiglio comunale monotematico. La seduta si terrà venerdì 29 settembre, alle ore 17, presso la sala consiliare.

È passato quasi un anno da quel fatidico 30 settembre 2022, quando un sopralluogo dei vigili del fuoco presso l'ex vetreria in stato di degrado ha portato alla chiusura al traffico di due arterie vitali per il paese valligiano: via XXV Aprile e via Cesio. Da allora, la comunità locale ha affrontato disagi e incertezze.

La prima parte della seduta sarà dedicata alle soluzioni a breve termine per la riapertura al transito delle strade chiuse al traffico, la competenza dei costi relativi in caso di inadempimento della proprietà, l'impegno di spesa e le modalità per il recupero delle somme.

A seguire l'attenzione sarà rivolta alle soluzioni a lungo termine per lo sviluppo dell'area. L'obiettivo è renderla compatibile con un potenziale interesse imprenditoriale sostenibile, aprendo così le porte a una riqualificazione reale. Una strada che dovrà passare per forza dagli uffici della Soprintendenza.