Carcare, Mirri contro Vaccarezza: "Le sue dichiarazioni in Consiglio regionale si basano su falsità, basta consultare i verbali della III e IV Commissione"

Il sindaco ribadisce che non esistono compensazioni che possano farlo cambiare idea riguardo al suo netto rifiuto del progetto

Il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri attacca duramente il consigliere Angelo Vaccarezza: "Le sue dichiarazioni durante il Consiglio regionale odierno, che ho appreso con grande stupore, si basano su una falsità verificabile dai verbali della seduta III e IV Commissione di mercoledì 20 settembre". In quell'occasione il consigliere Vaccarezza aveva interrogato il sindaco Mirri sulle ragioni per cui il comune di Carcare si opponeva al progetto del rigassificatore. Successivamente, il consigliere Bozzano aveva fatto una domanda simile riguardo alle compensazioni legate al progetto. "Le mie risposte, nette e precise durante l’udienza in commissione regionale, sono state evidentemente strumentalizzate oggi durante il Consiglio regionale dal consigliere Vaccarezza, che oltretutto, era assente durante la mia risposta in commissione e che ritengo una grave mancanza di rispetto istituzionale". Il primo cittadino ha ribadito con fermezza la sua opposizione al rigassificatore, dichiarando che non esistono compensazioni che possano farlo cambiare idea su un progetto che ritiene scellerato: "Solo nel caso in cui arrivasse a compimento con un'imposizione dall'alto, allora affronterò il tema compensazioni al fine di scongiurare che anche quelle possano rimanere promesse fatte al vento". "L’atteggiamento del consigliere Vaccarezza non è solo irrispettoso verso la mia persona, ma verso tutta la comunità che rappresento, la quale ha espresso durante un'assemblea pubblica il 'No' al rigassificatore, organizzata dalla mia amministrazione perché lui e la sua maggioranza in Regione, non hanno avuto il coraggio di affrontare l’argomento con i cittadini nei territori", conclude Mirri.

Redazione

