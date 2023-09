Al Priamar focus sui cambiamenti climatici, laboratori e attività outdoor con il CAI: appuntamento con "La Scienza nello Zaino 2023"

Il Club Alpino Italiano (CAI) di Savona, insieme alle sezioni di Albenga, Altare, Cairo M.te, "E. Billia" Cengio, Finale Ligure, Loano e Varazze, è orgoglioso di lanciare "La Scienza nello Zaino - Edizione 2023" come parte del suo impegno continuo per la montagna e la natura.

Infatti, questa edizione metterà in luce l'importanza dei cambiamenti climatici e il loro impatto sulle montagne del futuro.



L'evento, patrocinato dal Comune di Savona e Cengio, con ingresso libero, si propone di offrire una visione chiara e approfondita dei cambiamenti climatici in Italia, ponendo una domanda essenziale: "Come saranno le nostre montagne nel futuro?". Attraverso conferenze, laboratori e attività interattive per adulti e bambini, vogliamo sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un approccio sostenibile alle attività montane. Tutto ciò avverrà nella splendida cornice della Fortezza del Priamar a Savona.



Zone Tematiche:

1. Zona A - Criticità Climatiche: Esposizioni fotografiche, laboratori e dibattiti sul cambiamento climatico.

2. Zona B - La Montagna di Domani: Mostre e laboratori focalizzati sulle soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici.

3. Zona C - Attività Outdoor: Esplorazioni sotterranee del Priamar, scalate e caccia al tesoro.

4. Palazzo della Sibilla - Conferenze e Incontri: Discussioni sui cambiamenti climatici e sulle montagne del futuro.



Programma in breve (orari: 9.30/12 - 14.30-18.00):

• Sabato 7 Ottobre: Giornata interattiva con caccia al tesoro, laboratori vari e attività all'aperto oltre a diversi incontri a tema e visite ai sotterranei.

• Domenica 8 Ottobre: Giornata dedicata a conferenze e incontri con specialisti, laboratori educativi, attività all'aperto e visite ai sotterranei.



Collaborazioni e Partecipazioni:

L'evento vanta la collaborazione di prestigiose istituzioni e associazioni, tra cui il Parco Naturale Regionale del Beigua - la CIMA Research Foundation - l'ESA (Agenzia Spaziale Europea) - Club Alpino Italiano Comitato Scientifico Centrale - Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano - Struttura Operativa Bossea CAI – le Scuola CAI di Speleologia, Arrampicata e Alpinismo, Scialpinismo - Shin Sei Shiatsu Academy - Università di Genova, Pisa, Milano e Torino - UIF Unione Italiana Fotoamatori - Istituto Zooprofilattico Sperimentale – ImRim – PlasticFree - Museo Archeologico di Savona e altri ancora.



Ristoro sul Posto:

Grazie alla collaborazione con "Briciole di Solidarietà", sarà disponibile un piccolo servizio ristoro per tutti i partecipanti.



Prenotazioni e Dettagli:

Le attività possono essere prenotate direttamente sul posto durante l'evento. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a visitare www.caisavona.it/scienza-zaino.



Il CAI di Savona vi aspetta numerosi per un evento che combina la bellezza della montagna con l'urgenza della consapevolezza ambientale. Un'occasione imperdibile per apprendere, condividere e agire per un futuro più verde e sostenibile.



### Il Club Alpino Italiano (CAI) è un'associazione dedicata alla promozione dell'amore per la montagna e alla conservazione dell'ambiente montano e con una lunga storia di attività outdoor e iniziative educative.