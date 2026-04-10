Il Prefetto Carlo De Rogatis lascia Savona: in reggenza la vice Prefetto Alessandra Lazzari

Il Prefetto Carlo De Rogatis lascia la Prefettura di Savona.

Ad annunciarlo nel suo discorso durante la Festa della Polizia di Stato il Questore Giuseppe Mariani.

Alla guida del Palazzo del Governo dal gennaio del 2024, De Rogatis aveva preso il posto di Enrico Gullotti che era stato nominato dal Ministero degli Interni come componente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

Campano, prima di Savona era stato Prefetto di Ascoli Piceno dall'aprile 2021 ed in passato aveva ricoperto numerosi incarichi alla Prefettura di Padova, di Treviso ed era stato Vice Prefetto Vicario nella Prefettura di Belluno (dal gennaio 2015 fino al maggio 2016 aveva svolto le stesse funzioni in qualità di Vice Prefetto Reggente in assenza del Prefetto titolare della sede).

Dal luglio 2016 al giugno 2017 aveva ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario del Comune di Cortina d’Ampezzo e nel giugno 2018 aveva ricevuto dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, formale incarico per l’esercizio di funzioni di supporto al Commissario per l’attività giuridico - amministrativa e di coordinamento.

Al suo posto come reggente la vice Prefetto Vicario Alessandra Lazzari.